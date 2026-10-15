Krieg im Mittleren Osten

Angriff in Aden im Jemen - Regierungsmitglieder unverletzt (Abdulnasser Alseddik/AP/dpa)

Ob das Gebäude wirklich getroffen wurde, ist noch unklar. Es sollen keine Regierungsmitglieder verletzt worden sein. Jemenitische Medien vermuteten eine Attacke der islamistischen Huthi. Von der vom Iran unterstützten Miliz gibt es dafür bislang aber keine Bestätigung. In Aden befindet sich neben dem Sitz der international anerkannten Regierung auch ein Kommandozentrum des saudisch angeführten Militärbündnisses gegen die Huthi.

Gestern waren in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad vier Menschen durch die Trümmer einer abgefangenen Rakete der Huthi-Miliz verletzt worden. Bei einem weiteren Angriff geriet ein Gebäude des staatlichen Ölkonzerns Aramco in Brand.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.