Krieg im Mittleren Osten

Angriff in Aden im Jemen - Regierungsmitglieder unverletzt (Abdulnasser Alseddik/AP/dpa)

Die Gegend um den Al-Maaschik-Palast sei unter Beschuss geraten, sagten Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur dpa. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums erklärte, wurden mindestens fünf Menschen getötet und mindestens 16 verletzt.

Der von der Huthi-Miliz kontrollierte Fernsehsender Al-Masirah berichtete, man habe ein Militär-Hauptquartier attackiert, das von saudischen Offizieren geführt werde. In Aden befindet sich neben dem Sitz der international anerkannten Regierung auch ein Kommandozentrum des saudisch angeführten Militärbündnisses gegen die Huthi. Diese greifen ihrerseits immer wieder Ziele im Jemen und in Saudi-Arabien an.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.