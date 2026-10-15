Krieg im Mittleren Osten

Angriff in Aden im Jemen - Regierungsmitglieder unverletzt (Abdulnasser Alseddik/AP/dpa)

Die Gegend um den Al-Maaschik-Palast sei unter Beschuss geraten, sagten Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur dpa. Ein Sprecher erklärte, Sicherheitsleute und andere Mitarbeiter am Palast seien getötet oder verletzt worden. Er sprach von einer gefährlichen Eskalation. Der von der Huthi-Miliz kontrollierte Fernsehsender Al-Masirah berichtete, man habe ein Militär-Hauptquartier attackiert, das von saudischen Offizieren geführt werde. In Aden befindet sich neben dem Sitz der international anerkannten Regierung auch ein Kommandozentrum des saudisch angeführten Militärbündnisses gegen die Huthi.

Gestern waren in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad vier Menschen durch die Trümmer einer abgefangenen Rakete der Huthi-Miliz verletzt worden. Bei einem weiteren Angriff geriet ein Gebäude des staatlichen Ölkonzerns Aramco in Brand.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.