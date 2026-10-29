Regierungsbildung in Berlin

Elif Eralp: Lasse mich nicht einschüchtern. (picture alliance / dpa / Katrin Luxenburger)

Eralp hatte dem "Spiegel" ein Interview gegeben und später eine autorisierte Fassung des Gesprächs an das Magazin geschickt. In dem Dokument waren aber versehentlich noch Kommentare und Anmerkungen enthalten, die Eralp und ihr Team hinterlassen hatten.

Der "Spiegel" veröffentlichte die Kommentare, in denen es unter anderem heißt, Eralp wolle sich und ihre Familie nicht in Gefahr bringen. Offenbar wollte sie es vermeiden, den Namen eines Hamas-Sympathisanten zu nennen, der im September bei einer Wahlparty der Linken in Neukölln aufgetaucht war. Sie begründet das damit, dass das Landeskriminalamt ihr in der Vergangenheit geraten habe, "nie konkrete Namen zu nennen".

Eralp im Abgeordnetenhaus: "Werde mich nicht einschüchtern lassen"

Eralps Sprecher teilte dem "Spiegel" mit, dass die Linkenpolitikerin als Bürgermeisterkandidatin seit Monaten täglich Beleidigungen, Drohungen und Anfeindungen ausgesetzt sei. Am Rande der konstituierenden Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses äußerte sich auch Eralp selbst. Sie werde sich von niemandem einschüchtern lassen, sagte sie. Dass sie sich Sorgen um ihre Familie mache, sei jedoch völlig normal und eine Selbstverständlichkeit.

Sie gebe allen Berlinerinnen und Berlinern das Versprechen, mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln gegen Kriminalität, Gewalt und Terror vorzugehen.

Wegner: Regierung darf sich nicht vor Extremisten fürchten

Vertreter der Union warnten erneut vor einer möglichen rot-grün-roten Koaltion in der Hauptstadt. CDU-Bürgermeisterkandidat Evers sagte der "Bild"-Zeitung, es stelle sich die Frage, wie Eralp als Regierende Bürgermeisterin von Berlin die Sicherheit von Millionen Menschen gewährleisten wolle, wenn sie selbst Angst vor dem "islamistischen Umfeld ihrer Partei" habe.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Wegner (CDU), meinte, eine Regierung müsse Extremisten und Kriminellen entschlossen entgegentreten. Sie dürfe "niemals ihr Handeln von diesen Strukturen abhängig machen - schon gar nicht darf sie sich vor ihnen fürchten".

Krach (SPD) äußert sich zurückhaltend

Der Berliner SPD-Vorsitzende Krach äußerte sich zurückhaltender. Es sei zu früh für eine Bewertung, sagte er. Er sei gleichwohl durch den Bericht erschüttert, denn er zeige, dass es ein ernsthaftes Problem mit organisierter Kriminalität in der Stadt gebe.

Der ehemalige Regierende Bürgermeister Müller (SPD) sagte dagegen zu den Veröffentlichungen, diese würden im Fall einer Koalition bedeuten, "dass die Regierende Bürgermeisterin erpressbar" sei.

Die Berliner SPD hatte sich für Koalitionsverhandlungen mit der Linken und den Grünen ausgesprochen, was in Teilen der Partei kritische Reaktionen hervorrief.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.