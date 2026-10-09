Die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss ist gestiegen. (Wolfram Kastl / dpa / Wolfram Kastl)

Laut dem Statistischen Bundesamt lag er im Schuljahr 2024/2025 bei 8,4 Prozent. Höher war der Anteil zuletzt 2002/2003 mit 8,9 Prozent.

In absoluten Zahlen verließen 2025 etwa 65.000 Jugendliche die Schule ohne Abschluss. Das waren 3.000 mehr als im Jahr davor und 9.000 mehr als 2023.

Das Bundesbildungsministerium zeigte sich besorgt. Eine Sprecherin verwies auf politische Gegenmaßnahmen wie das sogenannte Startchancen-Programm. Es kommt Schulen zugute, in denen es viele Kinder mit Lernschwierigkeiten gibt. Auch Schüler aus ärmeren Familien werden extra gefördert. Der Bundestag beriet heute zudem über ein neues Kita-Gesetz, das bundesweite Sprachtests für vierjährige Kinder vorsieht. Auch mathematische und soziale Fähigkeiten sollen erhoben werden, um im Bedarfsfall gezielt zu fördern.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.