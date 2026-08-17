Statistisches Bundesamt

Das statistische Bundesamt in Wiesbaden hat neue Zahlen zur Beschäftigung junger Menschen vorgelegt. (Bildagentur-online / Universal Ima / Bildagentur-online / Schoening)

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lag er unter den 20- bis 24-Jährigen in Deutschland im Jahr 2025 bei 10 Prozent. Zwei Jahre zuvor betrug er noch 8,8 Prozent. Im EU-Schnitt waren fast 13 Prozent der 20- bis 24-Jährigen nicht in Ausbildung oder Beschäftigung.

Die Ursachen, warum junge Menschen weder Job noch Ausbildungsplatz haben, sind unterschiedlich. Die Statistiker verwiesen auf den nationalen Bildungsbericht, demzufolge zuletzt 25 Prozent der Betroffenen in ‌Deutschland als ‌arbeitssuchend galten. Die große Mehrheit von 66 Prozent stand dem Arbeitsmarkt jedoch ​nicht zur Verfügung. Als Gründe dafür wurden am häufigsten Betreuungspflichten und gesundheitliche Einschränkungen genannt.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.