Dank einer hohen Nachfrage nimmt Anthropic durch den Börsengang mehr Geld ein als zunächst gedacht. (picture alliance / NurPhoto / Samuel Boivin)

Die Aktien gingen direkt an Investoren wie Google, Microsoft und die Chipfirma AMD - und brachten noch einmal 26 Milliarden Dollar ein. Am Nachmittag wird das Papier des US-Unternehmens dann erstmals an der Technologie-Börse Nasdaq gehandelt. Zum Start liegt die Bewertung von Anthropic bei rund 1,5 Billionen Dollar.

Erlös noch größer als der von SpaceX

Der Aktienverkauf von Anthropic ist damit erfolgreicher als der Börsengang von Elon Musks Firma SpaceX mit einem Erlös von 75 Milliarden Dollar - dem bisherigen Bestwert.

Anthropic gilt mit seiner KI-Software Claude als schärfster Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. OpenAI hatte den eigenen Börsengang auf das kommende Jahr verschoben. Als Grund nannte das Unternehmen unter anderem die wachsenden Zweifel an der Sicherheit von KI-Modellen.

Meilenstein für Anthropic

Der Rekord-Börsengang ist ein wichtiger Meilenstein für Anthropic und die gesamte KI-Industrie. Zum einen zeigt er das Vertrauen der Anleger in die Firma, die bisher hohe Verluste schrieb und noch hunderte Milliarden Dollar in Infrastruktur investieren will. Für die Branche bedeutet er auch, dass der Markt sich bislang nicht grundsätzlich durch die Angst vor Risiken Künstlicher Intelligenz und Zweifel an den Gewinnaussichten abschrecken lässt.

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Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.