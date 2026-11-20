Auf seiner Webseite veröffentlichte Alpöge einen Bericht über die Arbeiten, nicht aber den vollständigen Beweis. Dieser umfasse mehr als 250.000 Seiten. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur afp reagierte Anthropic zunächst nicht. Wie der österreichische Standard berichtet, äußerten sich mehrere Mathematiker auf Nachfragen des Science Media Center London teils zurückhaltend, teils beindruckt. Alle Wissenschaftler mahnten einen Nachweis an.
Die Riemannsche Hypothese gehört zu den sogenannten sieben Millenniumsproblemen. Die Hypothese wurde 1859 vom deutschen Mathematiker Bernhard Riemann formuliert und befasst sich mit der Verteilung der Primzahlen. Zahlreiche Theoreme und Algorithmen basieren auf dieser Hypothese.
Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.