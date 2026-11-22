Die Riemannsche Hypothese gehört zu den sieben sogenannten Millennium-Problemen: Hat ein Anthropic-Forscher sie tatsächlich gelöst? (picture alliance / NurPhoto / Jonathan Raa)

Blohmann sagte im Deutschlandfunk, man könne mit Mathematik kein Geld verdienen, aber solche Erfolgsmeldungen könnten gute Werbung sein. Alpöge hatte auf seiner Webseite einen Bericht über die Arbeiten veröffentlicht , nicht aber den vollständigen Beweis. Dieser umfasse mehr als 250.000 Seiten.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP reagierte Anthropic zunächst nicht. Wie der österreichische Standard berichtet, äußerten sich mehrere Mathematiker auf Nachfragen des Science Media Center London teils zurückhaltend, teils beindruckt. Alle Wissenschaftler mahnten einen Nachweis an.

"Lösungen der KI oft unverständlich"

Blohmann verwies im Dlf darauf, dass die KI ständig Lösungen ausspucke für irgendwelche Probleme. Die Erklärungen seien aber teilweise völlig unverständlich. Bisher habe man etwas vollständig verstehen müssen, um zu zeigen, dass es existiert oder dass man eine Lösung gefunden hat. Dieser Zusammenhang sei jetzt zerbrochen.

Die Riemannsche Hypothese gehört zu den sogenannten sieben Millenniumsproblemen. Die Hypothese wurde 1859 vom deutschen Mathematiker Bernhard Riemann formuliert und befasst sich mit der Verteilung der Primzahlen. Zahlreiche Theoreme und Algorithmen basieren auf dieser Hypothese.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.