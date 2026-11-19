Der Hauptteil der Aktienplatzierung brachte laut einer Mitteilung 81,3 Milliarden Dollar ein. Das liegt über dem vergleichbaren Erlös von 75 Milliarden Dollar beim Börsengang von Elon Musks Firma SpaceX.
Anthropic gilt mit seiner KI-Software Claude als schärfster Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. OpenAI hatte den eigenen Börsengang auf das kommende Jahr verschoben. Als Grund nannte das Unternehmen unter anderem die wachsenden Zweifel an der Sicherheit von KI-Modellen.
Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.