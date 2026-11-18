Die EU-Gesundheitsbehörde rät zu einem verantwortungsvollen Einsatz von Antibiotika. (Monika Skolimowska/dpa)

Nach Angaben der EU-Gesundheitsbehörde ECDC lag er im vergangenen Jahr um fünf Prozent unter dem Wert von 2019. Das EU-Ziel seien allerdings 20 Prozent, erklärte eine Sprecherin. Insgesamt würden noch immer zu viele Antibiotika verschrieben. Insbesondere bei Kindern müssten sie verantwortungsvoll eingesetzt werden, um Resistenzen vorzubeugen. Zuletzt hatte die Weltgesundheitsorganisation davor gewarnt, dass mehrere auf Bakterien beruhende Krankheiten aufgrund von Antibiotikaresistenzen nicht mehr wirkungsvoll behandelt werden und tödlich verlaufen könnten.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.