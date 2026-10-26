Angriffe gegen Neonazis

Ein Antifa-Ost-Komplex-Angeklagter ist gestorben (Archivbild). (Sebastian Kahnert / dpa / Sebastian Kahnert)

Dies bestätigte sein Anwalt. Der 38-Jährige starb demnach nach längerem Koma in einem Krankenhaus. Vorangegangen war ein Suizidversuch. Das Verfahren gegen ihn war im vergangenen Monat bereits vom Prozess gegen andere Angeklagte abgetrennt worden. Das Oberlandesgericht Dresden entschied damals, dass er nicht verhandlungs- und reisefähig sei.

Der Mann war der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung sowie der gefährlichen und schweren Körperverletzung angeklagt. Er und mehrere Mittäter sollen zwischen 2018 und 2020 in Sachsen und Thüringen mutmaßliche rechtsextreme Personen angegriffen haben. Einige Beschuldigte wurden bereits zu Haftstrafen verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.