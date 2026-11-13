Verdächtiger Brief in Gießener Synagoge (Christian Lademann/dpa)

Das Gebiet um die jüdische Gebetsstätte in der Innenstadt wurde abgesperrt. Ein Studio des Hessischen Rundfunks in unmittelbarer Umgebung war während des rund dreistündigen Einsatzes ebenfalls nicht zugänglich. Die Substanz in dem Brief ist nach Angaben der Polizei inzwischen unter Kontrolle. Worum es sich genau handelt, wurde noch nicht mitgeteilt. Die Feuerwehr hatte unter anderem ein Zelt zur Dekontamination aufgebaut, für den Fall, dass Einsatzkräfte mit Gefahrstoffen in Kontakt gekommen wären.

Einen ähnlichen Fall hatte es Mitte Oktober in Speyer in Rheinland-Pfalz gegeben.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.