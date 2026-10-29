Soziale Medien

Die Bildungsstätte Anne Frank in Frankurt am Main (picture alliance / dpa / Daniel Reinhardt)

Darin habe eine Moderatorin über antisemitische Begriffe in der digitalen Fitness- und Ernährungsszene aufgeklärt. Es ging um den von Rechtsextremen stammenden Begriff "Goyslop", der sich aus dem jiddischen Wort "Goy" für "Nichtjude" und dem englischen "Slop", übersetzt: Fraß, zusammensetzt. Dahinter stecke die Behauptung, dass jüdische Akteure absichtlich minderwertige Nahrung produzierten, um nichtjüdische Menschen krankzumachen.

Die Direktorin der Bildungsstätte, Schnabel, erklärte, das sei eine moderne Variante der antisemitischen Brunnenvergifter-Verschwörungstheorie.

Die Folge des Videos sei eine Flut von Beschimpfungen und Beleidigungen gewesen, auch weil reichweitenstarke Fitness- und Ernährungs-Influencer auf das Video reagiert hätten. Das Ausmaß der menschenverachtenden Hetze sei verstörend. "In dieser Menge und Härte haben wir das noch nicht erlebt."

Einrichtung setzt sich für Demokratiebildung ein

Die 1994 gegründete Bildungsstätte Anne Frank mit Sitz in Frankfurt am Main ist bundesweit aktiv. Sie will Kinder, Jugendliche und Erwachsene für Antisemitismus, Rassismus und andere Formen der Menschenfeindlichkeit sensibilisieren und setzt sich für Demokratiebildung ein.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.