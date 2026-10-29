Soziale Medien

Portrait von Anne Frank in der Bildungsstätte. (picture alliance / dpa / Daniel Reinhardt)

Die Stätte erklärte, in dem Film habe eine Moderatorin über antisemitische Begriffe in der digitalen Fitness- und Ernährungsszene aufgeklärt. Es ging um den von Rechtsextremen stammenden Begriff "Goyslop", der sich aus dem jiddischen Wort "Goy" für "Nichtjude" und dem englischen "Slop" - übersetzt "Fraß" - zusammensetzt. Dahinter stecke die Behauptung, dass jüdische Akteure absichtlich minderwertige Nahrung produzierten, um nichtjüdische Menschen krankzumachen. Die Direktorin der Bildungsstätte, Schnabel, erklärte in Frankfurt am Main, das sei eine moderne Variante der antisemitischen Brunnenvergifter-Verschwörungstheorie.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.