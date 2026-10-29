Soziale Medien
Antisemitischer Hass gegen Bildungsstätte nach TikTok-Video

Die Bildungsstätte Anne Frank hat als Reaktion auf einen Beitrag im Videoportal TikTok eine Vielzahl von sexistischen und antisemitischen Beschimpfungen bekommen.

    In der Bildungsstätte in Frankfurt am Main steht eine Frau vor einer Videowand. Sie drückt gerade auf einen Knopf. Es erscheint ein orangefarbenes Portrait von Anne Frank.
    Portrait von Anne Frank in der Bildungsstätte. (picture alliance / dpa / Daniel Reinhardt)
    Die Stätte erklärte, in dem Film habe eine Moderatorin über antisemitische Begriffe in der digitalen Fitness- und Ernährungsszene aufgeklärt. Es ging um den von Rechtsextremen stammenden Begriff "Goyslop", der sich aus dem jiddischen Wort "Goy" für "Nichtjude" und dem englischen "Slop" - übersetzt "Fraß" - zusammensetzt. Dahinter stecke die Behauptung, dass jüdische Akteure absichtlich minderwertige Nahrung produzierten, um nichtjüdische Menschen krankzumachen. Die Direktorin der Bildungsstätte, Schnabel, erklärte in Frankfurt am Main, das sei eine moderne Variante der antisemitischen Brunnenvergifter-Verschwörungstheorie.
    Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.