Katharina von Schnurbein, die neue Antisemitismusbeauftragte (John Macdougall / AFP / POOL / dpa)

Von Schnurbein sagte der Funke-Mediengruppe, die Politik der AfD könne mit Blick auf das Gedenken an die Judenvernichtung im Nationalsozialismus konkrete und gravierende Folgen haben, sollte die Partei regieren. So sehe sie etwa die Förderung bestehender KZ-Gedenkstätten in Gefahr. Sie warf der AfD einen Angriff auf die Erinnerungskultur vor. Wer aber nicht anerkennen wolle, was die Schoah für Deutschland und die Menschheit bedeutet habe, rüttele an den Grundfesten der deutschen Demokratie.

Von Schnurbein ist seit Ende Oktober im Amt. Sie folgte auf den langjährigen Bundesbeauftragten Klein, der nun die Ständige Vertretung Deutschlands bei der OECD in Paris leitet.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.