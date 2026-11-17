Der Deutsche Fußball-Bund hat Antonio Rüdiger offiziell verabschiedet. (picture alliance/nordphoto GmbH/Nordphoto/ Memmler)

DFB-Präsident Neuendorf und Sportdirektor Völler überreichten dem gebürtigen Berliner unter großem Applaus ein Bild als Erinnerung. Rüdiger war nach 86 Länderspielen (drei Tore) nach der missglückten Weltmeisterschaft im Sommer aus der DFB-Auswahl zurückgetreten. In seiner Laufbahn verdiente sich der Innenverteidiger aufgrund seiner kompromisslosen und körperbetonten Spielweise den Spitznamen "Krieger". Der Ursprung liegt auf den Bolzplätzen seiner Kindheit. "In den Käfigen von Berlin, da gewinnt der Stärkere - so einfach ist das. Man lernt, sich durchzusetzen, egal, wie alt der Gegner ist", sagte der 33-Jährige.

Rüdiger wurde oft angefeindet

Die großen Titel blieben ihm im DFB-Trikot verwehrt. Er gewann lediglich 2017 den Confed Cup. Daher blicke er auf "manche schmerzhafte Niederlage" zurück, räumte er ein. In seiner DFB-Zeit musste der bekennende Muslim wegen seines Glaubens bisweilen harte und teils unsachliche Kritik einstecken, auch rassistisch wurde er angefeindet. Für ihn sei es dennoch "ein extrem besonderes Kapitel" gewesen, "das mich für immer prägen wird".

Bei Real Madrid läuft sein Vertrag noch bis zum Saisonende. Unter José Mourinho ist er bei den Königlichen nur noch ein Teilzeitarbeiter: Zwar stand Rüdiger in dieser Spielzeit in drei von vier Partien in der Champions League in der Startelf und erzielte beim wilden 4:3 bei der AS Rom in der Schlussminute den umjubelten Siegtreffer, in der Liga kommt er aber nur auf vier Einsätze in zwölf Spielen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.