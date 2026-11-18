Der APEC-Gipfel beginnt in China. (dpa | Kim Kyung-Hoon / Pool)

In seiner Auftaktrede sprach sich Chinas Staats- und Parteichef Xi für einen Abbau von Handels- und Investitionshemnissen im asiatisch-pazifischen Raum aus. Außerdem plädierte er für eine stärkere internationale Zusammenarbeit bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz.

Zum APEC-Gipfel werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs erwartet. Morgen soll es am Rande der Konferenz zu einem historischen Dreiertreffen von Xi, dem russischen Staatschef Putin und US-Präsident Trump kommen. Trump will dabei auch über eine mögliche Reduzierung des weltweiten Atomwaffenarsenals reden. Beobachter rechnen damit, dass in Shenzhen auch der Iran-Konflikt sowie der Ukraine-Krieg zur Sprache kommen könnten.

Der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft wird jährlich ausgerichtet. Der APEC gehören 21 Volkswirtschaften an.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.