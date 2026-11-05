Hilfsorganisation

Ein Einsatzfahrzeug des Arbeiter-Samariter-Bundes (picture alliance / dpa / Rolf Kremming )

Der ASB-Vorsitzende Fleckenstein sagte den Funke-Medien, bundesweit gebe es lediglich zwei mobile Betreuungsmodule, eines vom ASB und eines vom Deutschen Roten Kreuz. Diese könnten Menschen im Katastrophenfall zwar Schutz bieten, reichten aber natürlich nicht aus.

Ein mobiles Betreuungsmodul ist nach Angaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine - Zitat - "weitgehend autark funktionierende mobile Unterkunfts- und Betreuungseinrichtung". Sie ist für bis zu 5.000 obdachlos gewordene Menschen gedacht.

Fleckenstein führte zudem aus, dass die Fahrzeuge der Hilfsorganisationen überaltert seien und ersetzt werden müssten. Dafür brauche es mehr Geld. Darüberhinaus forderte er die Gleichstellung der ehrenamtlichen Helfer von Rettungsdiensten mit denen der Freiwilligen Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks. Bislang müssten ASB-Mitglieder im Katastrophenfall zunächst mit ihren Arbeitgebern klären, ob sie für einen Einsatz freigestellt würden.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.