Bundesagentur für Arbeit: Belebung am Arbeitsmarkt bleibt weiter aus. (Imago / Ardan Fuessmann)

Die Zahl der Arbeitslosen sank im November leicht um 19.000 auf 2,936 Millionen. Das teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Verglichen mit dem Vorjahresmonat waren aber 51.000 mehr Menschen auf Jobsuche. Die Arbeitslosenquote sank im Monatsvergleich von 6,3 auf 6,2 Prozent.

Die Unterbeschäftigung, die auch Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen erfasst, lag im Oktober bei drei Millionen 584-tausend. Das waren 28.000 mehr als vor einem Jahr.

Vorstandsmitglied Terzenbach betonte, die leichte konjunkturelle Erholung habe auch in diesem Monat nicht zu einer Belebung am Arbeitsmarkt geführt.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.