Die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit (Imago / Ardan Fuessmann)

Sie lag im August bei 372.000, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. In den vergangenen fünf Jahren sei die Zahl kontinuierlich nach oben gegangen. Besonders betroffen seien jüngere Studienabsolventen im Alter von unter 30 Jahren. Dennoch war die Arbeitslosenquote unter Akademikern mit 3,3 Prozent im vergangenen Jahr nur rund halb so hoch wie in der Gesamtbevölkerung.

Hauptgründe für die steigende Arbeitslosigkeit sind laut Arbeitsagentur die angespannte Wirtschaftslage und der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Davon seien junge Menschen in Einstiegspositionen besonders betroffen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.