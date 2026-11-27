Die Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Behinderung ist deutlich höher als im Durchschnitt. (picture alliance / dpa / Paul Zinken)

Laut dem aktuellen "Inklusionsbarometer Arbeit" lag deren Zahl bei knapp 185.000. Die Arbeitslosenquote stieg damit auf zwölf Prozent, im Jahr 2024 betrug sie noch 11,6 Prozent. Betrachtet man den gesamten Arbeitsmarkt, lag die Arbeitslosenquote laut Bundesagentur für Arbeit im Jahresschnitt bei 6,3 Prozent.

Den Hauptgrund für die Entwicklung sieht "Aktion Mensch" in der gesamtwirtschaftlichen Lage: Die Inklusion auf dem Arbeitsmarkt sei der schwachen Konjunktur zum Opfer gefallen, erklärte die Organisation. Arbeitgeber setzten in wirtschaftlich unbeständigen Phasen den Rotstift vermehrt bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Behinderung an, erklärte eine Sprecherin. Dies stelle einen weiteren Rückschlag in Sachen gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt dar.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.