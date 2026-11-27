Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (picture alliance/dpa | Andreas Arnold)

Er habe ein großes Interesse daran, dass man schnell vorankomme, sagte der SPD-Politiker auf einer Veranstaltung in Berlin. Schweitzer ließ aber offen, ob ein Entwurf für eine Rentenreform wie von Kanzler Merz gewünscht noch vor Weihnachten kommt. Zum Vorstoß mehrerer CDU-Abgeordneter für Einschränkungen bei der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren sagte der Minister, er freue sich über die Vorschläge - zwar nicht inhaltlich, aber sie machten deutlich, dass auf allen Seiten Bewegung eingetreten sei. Unionsfraktionschef Frei sagte im ZDF, die Initiative sei ein Gesprächsangebot. Man mache einen Schritt auf die SPD zu.

Die Gruppe von CDU-Abgeordneten hatten angeregt, dass die Rente nach 45 Beitragsjahren nur für Geringverdiener weiter abschlagsfrei gewährt werden soll. Mehrere SPD-Politiker wiesen den Vorschlag zurück.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.