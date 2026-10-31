Einige der Funde aus einem Schrank in Pompeji (Archaeological Park of Pompeii)

Wie Archeology News Online berichtet, befand sich das Möbelstück in einem Haus an der Via dell’Abbondanza, einer der einst belebtesten Straßen der antiken Stadt. Der Schrank enthielt neben persönlichen Erinnerungsstücken einer Frau auch wertvolle Münzen sowie die Überreste von zwei Mäusen.

Eines der bemerkenswertesten Stücke ist demnach eine Halskette mit mehr als 20 kleinen Anhängern, die mehrere Gottheiten darstellen. Diese Art von Halskette wurde traditionell von Kindern getragen. Das Klappern der dekorativen Anhänger soll den Eltern geholfen haben, ihre Kinder im Blick zu behalten.

Detailliertes Bild aus dem Alltag einer Frau

Die Objekte zeichnen nach Angaben der Archäologen ein detailliertes Bild aus dem Alltag einer Frau in der Antike. Zu ihren Utensilien gehörten Pinzetten, ein kleiner Stößel zum Anrühren von Kosmetika, ein Parfümfläschchen aus Glas und ein Weihrauchbrenner. Neben den Pflegeartikeln stießen die Forschenden auf eine Bronzelampe und Bleigewichte. Die Gewichte deuten darauf hin, dass im Haushalt Handel getrieben wurde.

Bei Ausgrabungen in Pompeji werden immer noch regelmäßig Funde aus den Ruinen geborgen. So wurde im vergangenen Jahr ein großer und aufwendig gestalteter Thermal-Bade-Komplex entdeckt. Dessen Eigentümer soll ihn dazu genutzt haben, wohlhabende Gäste zu umwerben.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.