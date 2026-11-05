Nachfolgesuche für Schulze
Artjom Pusch will für CDU-Landesvorsitz von Sachsen-Anhalt kandidieren

In Sachsen-Anhalt bewirbt sich ein weiterer CDU-Politiker um die Nachfolge des Landesvorsitzenden Schulze.

    Artjom Pusch CDU, Sachsen Anhalt hält ein Mikrofon in der Hand und spricht.
    Artjom Pusch (CDU, Sachsen Anhalt) will sich als Landesvorsitzender bewerben. (IMAGO / Christian Schroedter / IMAGO / Christian Schroedter)
    Nach Informationen des Deutschlandfunks will Artjom Pusch aus Halberstadt im Kreisverband Harz kandidieren. Der Kreisparteitag der Harz-CDU will in der kommenden Woche darüber entscheiden. Kreisgeschäftsführer Ruch geht nach eigenem Bekunden von einer breiten Unterstützung für Pusch aus. 
    Bislang war der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller der einzige Bewerber. Er gilt als innerparteilicher Gegner des bisherigen Vorsitzenden Schulze, der nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl seinen Rückzug angekündigt hatte.
    Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.