Nachfolgesuche für Schulze

Nach Informationen des Deutschlandfunks will Artjom Pusch aus Halberstadt im Kreisverband Harz kandidieren. Der Kreisparteitag der Harz-CDU will in der kommenden Woche darüber entscheiden. Kreisgeschäftsführer Ruch geht nach eigenem Bekunden von einer breiten Unterstützung für Pusch aus.
Bislang war der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller der einzige Bewerber. Er gilt als innerparteilicher Gegner des bisherigen Vorsitzenden Schulze, der nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl seinen Rückzug angekündigt hatte.
Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.