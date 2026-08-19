Pädokriminalität

Landgericht Potsdam lässt Anklage gegen Kinderarzt zu. (dpa/Ralf Hirschberger)

Das Landgericht Potsdam ließ die Anklage gegen den 45-Jährigen zu. Ihm wird vorgeworfen, sich in 130 Fällen an 70 Kindern und Jugendlichen vergangen zu haben. Verhandlungstermine gibt es noch nicht.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Potsdam soll der Kinderarzt einen Großteil der Taten zwischen 2013 und 2025 während seiner ärztlichen Tätigkeit an Klinikstandorten in Rathenow und Nauen begangen haben. Der Mann war im November nach einer Anzeige der Mutter eines mutmaßlichen Missbrauchsopfers festgenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.