ASEAN-Gipfel auf den Philippinen: Präsident Ferdinand Marcos Jr. während der Eröffnungszeremonie (Pool Reuters / AP / dpa / Eloisa Lopez)

Die Staats- und Regierungschefs erklärten, das Land setze den Friedensplan nur unzureichend um. Das Militär und andere Gruppen griffen weiterhin Zivilisten an. Der Ausschluss der politischen Führung Myanmars von den Asean-Gipfeln werde deshalb verlängert, hieß es.

Auf dem Gipfel in Manila geht es auch um Handel und die Energiekrise. Im weiteren Verlauf werden auch Vertreter anderer Länder wie Indien, Japan und Australien sowie US-Präsident Trump in der philippinischen Hauptstadt erwartet.

Dem Asean-Verband gehören elf südostasiatische Staaten an, die vor allem auf wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Ebene zusammenarbeiten.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.