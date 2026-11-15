Zum Auftakt trafen sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer. Später werden auch Vertreter anderer Länder wie Indien, Japan und Australien in der philippinischen Hauptstadt erwartet. Am Dienstag soll auch US-Präsident Trump an dem Treffen teilnehmen.
Dem Verband südostasiatischer Staaten gehören elf Länder an, die vor allem auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet zusammenarbeiten. Den Vorsitz haben in diesem Jahr die Philippinen.
Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.