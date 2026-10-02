Weltraummission
Astronauten erreichen ISS nach Rekordflug

Vier Astronauten haben nach einem rund 8-stündigen Flug die Internationale Raumstation ISS erreicht.

    Das Bild zeigt die NASA-Astronautin Jessica Watkins und ihre Kollegen Luke Delaney, Joshua Kutryk und Sergey Teteryatnikov in weißen Raumanzügen mit Helm. Sie winken fröhlich in die Menge.
    Die Besatzung der SpaceX-NASA-Mission Crew-13 auf dem Weg zum Start zur ISS. (picture alliance / newscom / PAT BENIC)
    Es war die bislang schnellste Reise eines US-amerikanischen Raumfahrzeugs zur ISS. Raumkapsel und Rakete stammten vom privaten Unternehmen SpaceX. Mit der US-Astronautin Jessica Watkins steht die Mission erstmals unter dem Kommando einer schwarzen Frau. Zu ihrem Team gehören Astronauten aus den USA, Kanada und Russland.
    Der Start im US-Bundesstaat Florida hatte sich wegen technischer Schwierigkeiten um drei Wochen verzögert.
    Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.