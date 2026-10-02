Weltraummission

Es war die bislang schnellste Reise eines US-amerikanischen Raumfahrzeugs zur ISS. Raumkapsel und Rakete stammten vom privaten Unternehmen SpaceX. Mit der US-Astronautin Jessica Watkins steht die Mission erstmals unter dem Kommando einer schwarzen Frau. Zu ihrem Team gehören Astronauten aus den USA, Kanada und Russland.
Der Start im US-Bundesstaat Florida hatte sich wegen technischer Schwierigkeiten um drei Wochen verzögert.
Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.