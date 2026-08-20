Das von Russland besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja (IMAGO / NurPhoto / Dmytro Smolyenko)

Wie die Internationale Atomenergiebehörde mitteilte, wurde die Anlage von der letzten externen Stromleitung abgeschnitten. Die Ursache könne wegen Kampfhandlungen in der Nähe derzeit nicht ermittelt werden.

Das Atomkraftwerk Saporischschja ist das größte Europas. Russland hatte die Anlage kurz nach Kriegsbeginn unter Kontrolle gebracht. Das Kraftwerk ist aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb, da in der Nähe eine Frontlinie verläuft. Sicherheitssysteme müssen aber weiter mit Energie versorgt werden, da sich weiter radioaktives Material in den Reaktoren befindet.

Die Ukraine und Russland werfen sich regelmäßig gegenseitig vor, die nukleare Sicherheit zu gefährden.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.