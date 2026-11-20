Neun Menschen erlitten bei der Attacke auf die AfD-Politiker Hautreizungen. (Christoph Reichwein/dpa)

Wie die Staatsanwaltschaft im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach mitteilte, hat sich der unter Tatverdacht stehende Laborangestellte noch nicht zu den Vorwürfen eingelassen. Die wichtigsten Zeugen seien indes vernommen worden. Auch die kriminaltechnischen Untersuchungen seien erfolgt. Demnach hat es sich um eine wässrige Lösung mit unterschiedlichen Chlorphenolen gehandelt. Sie werden unter anderem als Desinfektionsmittel eingesetzt.

Anfang September war die Flüssigkeit aus einem Gebäude heraus in Richtung des AfD-Standes geschüttet worden. Dabei erlitten nach früheren Polizeiangaben neun Menschen Hautreizungen. Der Bundestagsabgeordneten Höchst gelang es nach eigenen Angaben, einen Großteil der Flüssigkeit mit einem Sonnenschirm abzuwehren.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.