Handy-Blitzer

Monocam gegen Handynutzung am Steuer (picture alliance / dpa / Harald Tittel)

DVR-Präsident Wirsch bezeichnete die Kameras als eine äußerst sinnvolle Investition in die Verkehrssicherheit. Er sagte der Funke Mediengruppe, wer wisse, dass ein Verstoß jederzeit erkannt werden könne, werde eher darauf verzichten, das Smartphone während der Fahrt in die Hand zu nehmen.

Der Verband machte sich zudem für erheblich höhere Geldbußen stark. Wer mit dem Smartphone am Steuer erwischt wird, muss derzeit mit einem Bußgeld von gut 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Wirsch forderte, den Betrag auf mindestens 500 Euro anzuheben, vergleichbar mit einem Verstoß gegen die 0,5-Promille-Grenze.

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin. Als Dachverband vereint er über 200 Mitgliedsorganisationen aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft, die sich für mehr Verkehrssicherheit einsetzen.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.