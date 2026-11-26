Scach-WM in der Schweiz: Unentschieden zwischen Titelverteidiger Gukesh und sein usbekischer Herausforderer Sindarow (Archivbild) (picture alliance / KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI)

Nach 61 Zügen und fast fünf Stunden Spielzeit einigten sich die beiden Kontrahenten auf ein Unentschieden. Für die beiden 20-Jährigen steht es damit nun 1,5:1,5. Bereits die beiden ersten Aufeinandertreffen waren ohne Sieger zu Ende gegangen. Für einen Sieg gibt es einen Punkt, bei einem Remis erhalten beide Spieler einen halben Zähler. Wer zuerst 7,5 Punkte erreicht, gewinnt den WM-Titel. Sollte nach den maximal 14 Partien Gleichstand herrschen, entscheidet ein am 12. Dezember ein Tiebreak. Das Preisgeld beträgt 2,5 Millionen Dollar.

Nach einem Ruhetag wird das Duell am Samstag mit der vierten Partie in der "Bibliotheca Bodmeriana", einem Literaturmuseum am Genfersee, fortgesetzt. Vor zwei Jahren hatte sich Gukesh gegen den Chinesen Ding Liren im letzten Spiel zum jüngsten Weltmeister der Geschichte im klassischen Schach gekrönt.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.