Die "kalte Progression" bewirkt, dass der Einkommensteuersatz Lohnerhöhungen aufzehrt. (dpa picture alliance / Robert Fishman)

Der CDU-Politiker sagte der Bild-Zeitung, das sei über Jahrzehnte selbstverständlich gewesen - und müsse es auch bleiben. Auch Hessens Regierungschef Rhein, ebenfalls CDU, ist laut der Zeitung offen für das Vorhaben. Er sagte, wenn der Bund mitziehe, werde man die Reform mittragen. - Die Bundesregierung hat Söders Vorstoß allerdings zurückgewiesen. Regierungssprecher Kornelius erklärte, zwar befürworte Bundeskanzler Merz den Ausgleich der kalten Progression prinzipiell. Die Debatten darüber im Zuge der Haushaltsberatungen seien aber abgeschlossen.

Die kalte Progression bezeichnet den Effekt, dass bei Einkommenserhöhungen der Zuwachs ganz oder teilweise durch die Inflation und einen höheren Steuersatz aufgezehrt wird.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.