Wie das Unternehmen und die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit mitteilten, gingen die Gespräche ohne Ergebnis zu Ende. Im Oktober war bereits die Schlichtung ohne verbindliche Empfehlung der Vermittler abgebrochen worden.
Die Piloten fordern bessere Arbeitsbedingungen und höhere Altersbezüge. Die Lufthansa bietet unter anderem Einmalzahlungen und eine Gehaltserhöhung ab 2029.
Im laufenden Jahr hatte die Gewerkschaft Piloten bereits an sieben Tagen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Derzeit gilt eine Friedenspflicht.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.