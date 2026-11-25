Staatstheater am Gärtnerplatz in München (picture alliance / dpa / Julian Degler)

Unter dem Motto „Vive la Belle Époque“ will das Theater an die Tradition der Münchner Künstlerfeste des 19. Jahrhunderts anknüpfen. Geplant sind ein Galaprogramm mit Chor, Ballett und Orchester sowie verschiedene Salons zum Feiern, Tanzen und Entspannen. Intendant Josef Köpplinger versteht den Ball auch als Antwort auf die Kälte in der Welt. Das Interesse ist nach Angaben des Theaters bereits sehr groß. Sollten mehr Karten bestellt werden als verfügbar sind, entscheidet das Los.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.