Eishockey-WM

Norwegens Eishockey-Nationalmannschaft. (Archivbild) (IMAGO / JESPER ZERMAN)

Nach Weltmeister Finnland und Tschechien kündigte auch der WM-Dritte Norwegen einen Boykott an. Man werde bei der Weltmeisterschaft im Mai 2027 nicht gegen Russland spielen, erklärte der Verband NIHF. Er betonte seine Position, dass Russland von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen bleiben sollte, solange der Krieg in der Ukraine andauere.

Zuvor hatten bereits Finnland und Tschechien um Unterstützung für eine "gemeinsame Front" geworben. Der Deutsche Eishockey-Bund hatte nach der Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS zur sofortigen Zulassung Russlands eine Rückgabe der Heim-WM nicht ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.