Schwangerschafts-Abbrüche

Blick auf das Logo des polnischen Senats (dpa)

Nach dem Sejm stimmte mit dem Senat auch die zweite Kammer für Gesetzentwürfe der Mitte-links-Koalition von Ministerpräsident Tusk. Demnach soll künftig nicht mehr bestraft werden, wer Frauen bei einer rechtswidrigen Abtreibung in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen unterstützt. Außerdem sollen Abbrüche gesetzlich erlaubt werden, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine schwere und irreparable Fehlbildung oder lebensbedrohliche Krankheit des Fötus besteht. Es wird allerdings erwartet, dass der rechtskonservative Präsident Nawrocki sein Veto einlegt.

Um es zu überstimmen, brauchte der Sejm eine Drei-Fünftel-Mehrheit, die derzeit jedoch nicht in Sicht ist.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.