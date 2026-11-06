Staatsoberhaupt

Ilse Aigner (CSU) (dpa / Pia Bayer)

Die Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion, Heil, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Aigner sei eine Persönlichkeit, der die Menschen vertrauten. Zudem habe sie die Erfahrung und die Kompetenz für das Amt, so die CDU-Abgeordnete. Zuletzt hatten bereits andere CDU-Politiker eine Kandidatur der bayerischen Landtagspräsidentin befürwortet, darunter mehrere Ministerpräsidenten. Auch der Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, Ott, sprach sich nun für Aigner aus, ebenso Baden-Württembergs Ministerpräsident Özdemir von den Grünen.

Bundeskanzler Merz hatte kürzlich die Kandidatur einer Frau befürwortet, aber keinen Namen genannt. Die Wahl des neuen Staatsoberhaupts durch die Bundesversammlung findet am 30. Januar statt.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.