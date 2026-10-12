VW-Tochter

Audi hat elf Prozent weniger Autos verkauft als im Vorjahreszeitraum (Archivbild). (picture alliance / dpa / Christoph Schmidt)

Wie das Unternehmen mitteilte, wurden in den ersten neun Monaten 1,04 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind gut 11 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal gab es sogar ein Minus von fast 20 Prozent.

Wie auch bei anderen deutschen Herstellern sorgt bei Audi eine sinkende Nachfrage auf dem chinesischen Markt für Probleme. Außerdem wirken sich die US-Zölle negativ aus. Anders als beispielsweise BMW hat Audi keine eigene Produktion in den USA.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.