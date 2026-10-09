Wie geht es weiter mit dem Audi-Standort in Neckarsulm? (picture alliance / dpa / Christoph Schmidt)

Der Vorstandsvorsitzende Döllner sagte auf einer Betriebsversammlung in Neckarsulm, man habe die sogenannte Schlechtwetterklausel aus dem Zukunftspakt von 2019 aktiviert. Sie kann gezogen werden, wenn sich wesentliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen erheblich verschlechtert haben. Döllner sagte, dieser Fall sei eingetreten.

Das Audi-Werk in Neckarsulm ist in seiner Existenz bedroht. Der Mutterkonzern VW hat der Geschäftsführung ein Jahr Zeit gegeben, ein Konzept zur Kostensenkung vorzulegen. Von einer Schließung wären neben den 15.000 Beschäftigten von Audi auch etwa 1.000 Zulieferunternehmen betroffen.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.