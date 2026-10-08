Autobranche

Der Autohersteller Audi will Personal ausleiehn. (picture alliance / dpa / Christoph Schmidt)

Ende des Monats sollen erste Beschäftigte die Möglichkeit erhalten, Gespräche mit Unternehmen wie Diehl oder KNDS zu führen, wie eine Sprecherin mitteilte. Das Interesse in der Belegschaft sei groß. Es handelt sich laut Audi um einen befristeten regionalen Personaleinsatz in Bayern. Die sogenannte Arbeitnehmerüberlassung bedeutet, dass die Beschäftigten ohne Abstriche beim Gehalt bei Audi angestellt bleiben. Zunächst soll das Programm Ingenieuren, Projektmanagern und Werkstattpersonal in Ingolstadt angeboten werden.

Audi steht wie andere deutsche Autohersteller unter Druck. Tausende Stellen sollen in den kommenden Jahren wegfallen. In der Rüstungsindustrie werden hingegen die Kapazitäten ausgebaut.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.