Temu wird seine Geschäftspraktiken ändern (Archivbild). (Hannes P Albert / dpa / Hannes P Albert)

Das teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Das Unternehmen will unter anderem Rückerstattungen künftig innerhalb von zwei Wochen abwickeln und den Kundenservice verbessern. Außerdem sollen falsche Produktbewertungen gelöscht und irreführende Rabattaktionen beendet werden.

Die europäischen Verbraucherschutzbehörden hatten Temu bereits vor zwei Jahren Verstöße gegen EU-Regeln vorgeworfen. Die nationalen Behörden sollen nun kontrollieren, ob sich die Plattform an ihre Zusagen hält. Bei Verstößen drohen Geldbußen von mindestens vier Prozent des Jahresumsatzes in den betroffenen Ländern.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.