Wahlplakate zur zurückliegenden Parlamentswahl in Israel (picture alliance / ZB / Matthias Tödt)

Staatspräsident Herzog wird ab dem Nachmittag Vertreter der verschiedenen Parteien in seiner Residenz in Jerusalem empfangen. Bis Donnerstagabend sollen sie unter anderem ihre Empfehlungen abgeben, welchem Kandidaten Herzog zuerst den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen soll.

Nicht immer geht dieser Auftrag an den Vorsitzenden der stärksten Partei. Traditionell beauftragt der Präsident den Kandidaten, dem er die besten Chancen auf eine parlamentarische Mehrheit einräumt.

Vor Beginn der Konsultationen wird das Zentrale Wahlkomitee außerdem die endgültigen Wahlergebnisse an Präsident Herzog überreichen. Die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu war bei der Parlamentswahl vor einer Woche trotz Verlusten mit 27 von 120 Mandaten stärkste Kraft geworden. Die Oppositionspartei Jaschar um Ex-Militärchef Eisenkot erreichte 21 Sitze.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.