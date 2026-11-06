"Reichsbürger"

Das Oberlandesgericht in Düsseldorf (picture alliance / dpa / Marius Becker)

Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen eine - wie es heißt - "mitgliedschaftliche Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung als Rädelsführer" sowie verschiedene Steuer-, Wirtschafts- und Urkundendelikte vor. So sollen die Angeklagten die Vereinigung 2012 mit dem Ziel gegründet haben, das "System" der Bundesrepublik Deutschland zu ersetzen. Zu diesem Zweck sollen sie laut der Anklagebehörde unter anderem pseudostaatliche Strukturen sowie ein Bank- und Versicherungssystem mit Filialen und ein Meldeamt eingerichtet haben. Die Beschuldigten weisen die Vorwürfe zurück.

Bundesinnenminister Dobrindt hatte die Vereinigung, die der Reichsbürgerszene zugeordnet wird, im Mai vergangenen Jahres verboten.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.