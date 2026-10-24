Frankreich
Aus Angst vor neuen Krawallen sind der Louvre und die Oper in Paris geschlossen

Aus Angst vor neuen Krawallen hat die Polizei in Frankreich die Schutzmaßnahmen verstärkt. Wie Korrespondenten berichten, sind in der Hauptstadt Paris mehrere Museen und Kultureinrichtungen geschlossen. Darunter sind der Louvre, das Musée d'Orsay und die Oper.

    Blick auf die Pariser Oper aus der Vogelperspektive
    Die Pariser Oper ist aus Angst vor Krawallen geschlossen (ein Archivbild). (picture alliance / CHROMORANGE / Sigbert Georgi)
    Zudem wurde der Betrieb an mehr als 20 U-Bahn-Station eingestellt. Luxusgeschäfte in ⁠Paris ⁠rüsteten sich gegen mögliche Plünderungen, nachdem ⁠am vergangenen Wochenende Hunderte Geschäfte in Städten wie Paris, Marseille und ⁠Bordeaux verwüstet worden waren. Die Filialen von Rolex und ⁠De Beers nahe der Place Vendome bleiben ‌geschlossen, wie Mitarbeiter erklärten. Ein Geschäft der Marke Lacoste wurde nach massiven Schäden in der Vorwoche komplett mit Metallgittern verkleidet. Auch Adidas und ​Hugo Boss informierten ihre Kunden auf den Champs-Elysees über Schließungen.
    Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.