Frankreich

Aus Angst vor neuen Krawallen sind der Louvre und die Oper in Paris geschlossen

Aus Angst vor neuen Krawallen hat die Polizei in Frankreich die Schutzmaßnahmen verstärkt. Wie Korrespondenten berichten, sind in der Hauptstadt Paris mehrere Museen und Kultureinrichtungen geschlossen. Darunter sind der Louvre, das Musée d'Orsay und die Oper.