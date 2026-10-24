Zudem wurde der Betrieb an mehr als 20 U-Bahn-Station eingestellt. Luxusgeschäfte in Paris rüsteten sich gegen mögliche Plünderungen, nachdem am vergangenen Wochenende Hunderte Geschäfte in Städten wie Paris, Marseille und Bordeaux verwüstet worden waren. Die Filialen von Rolex und De Beers nahe der Place Vendome bleiben geschlossen, wie Mitarbeiter erklärten. Ein Geschäft der Marke Lacoste wurde nach massiven Schäden in der Vorwoche komplett mit Metallgittern verkleidet. Auch Adidas und Hugo Boss informierten ihre Kunden auf den Champs-Elysees über Schließungen.
Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.