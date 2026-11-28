Die Datenbank sollte auch helfen, Hundekot zur verringern. (picture alliance / CHROMORANGE / Christian Ohde)

Deshalb waren alle Hundehalter der mehrheitlich deutschsprachigen Region per Gesetz verpflichtet worden, ihren Tieren DNA abnehmen und registrieren zu lassen. Alles in allem machte bis heute jedoch nicht einmal ein Drittel davon mit - eine Art ziviler Ungehorsam.

Die Entscheidung, das Vorhaben nicht weiterzuverfolgen, fiel nun im Gesetzgebungsausschuss des Landesparlaments - und zwar einstimmig mit allen Parteien. Das endgültige Aus für die "Hunde-DNA-Pflicht" muss nun noch vom Parlament in Bozen abgesegnet werden, vermutlich im Januar. Dies gilt nach der klaren Angelegenheit im Ausschuss als Formsache.

Die Pläne - und auch der Streit darüber - reichen bis ins Jahr 2019 zurück. Damals beschloss der Landtag die Einführung eines DNA-Registers für Hunde. Seit Anfang 2024 war die Abgabe einer DNA-Probe beim Tierarzt von Gesetz wegen Pflicht. Auf diese Weise sollte ermittelt werden können, von welchem Hund ein Häufchen kommt. Abgesehen davon sollte das Genmaterial auch helfen, wenn jemand gebissen wurde oder Hunde in Verkehrsunfälle verwickelt waren. So etwas wie eine Hundesteuer gibt es in Südtirol nicht.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.