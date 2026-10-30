"Nowaja Gaseta"-Chefredakteur Dmitry Muratov bei einem Gerichtstermin im September 2026. (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Alexander Shcherbak)

Das teilte sie im Internet mit: "Wir sind Geflüchtete im eigenen Land geworden; so wie alle, die den Mut haben, zu denken und zu sagen, was ihnen ihr Gewissen diktiert." Nachdem zwei Drittel der Redaktion bereits 2022, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, nach Lettland geflohen waren, berichteten die in Moskau verbliebenen Journalisten weiter über die Kriegsfolgen. Die Zeitung wurde zuletzt auf eine staatliche Feindesliste gesetzt. Die Osteuropa-Korrespondentin des Deutschlandfunks, Gesine Dornblüth, führte aus, die letzte Ausgabe solle Mitte November erscheinen. Damit verschwinde auch eine Erinnerung an die vor 20 Jahren ermordete Journalistin des Blattes, Anna Politkowskaja. - Politkowskaja hatte vor allem durch ihre Reportagen über Menschenrechtsverletzungen im russischen Tschetschenienkrieg weltweit Bekanntheit erlangt.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.