Die "Mein Schiff 3" liegt an der Columbuskaje. (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Die Polizei teilte mit, dass teils erhebliche Schäden festgestellt worden seien. Auf keinem der Schiffe sei es jedoch zu einem Wassereinbruch gekommen. Menschen seien nicht verletzt worden.

Das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 3" mit 2.400 Gästen an Bord war gestern kurz nach dem Ablegen in Richtung der Kanarischen Inseln von einer Sturmböe erfasst worden, dadurch auf zwei festgemachte Containerschiffe zugetrieben und mit diesen kollidiert. Angesichts der Schäden wurde die Kreuzfahrt abgesagt.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.