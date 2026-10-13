Gesellschaft
Ausmaß sexualisierter Gewalt gegen Kinder in Deutschland: Claus legt Bestandsaufnahme vor

In Berlin wird heute der Bericht der Unabhängigen Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen vorgestellt.

    Die Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen Kerstin Claus
    Kerstin Claus ist Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. (Archivbild) (picture alliance / Ipon / Stefan Boness)
    Er liefert Informationen zum Ausmaß der Verbrechen sowie zum Stand von Prävention, Hilfe und Aufarbeitung. Erstmals berichtet Amtsinhaberin Claus auf Grundlage des seit Juli 2025 geltenden Gesetzes, das die staatlichen Strukturen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt stärken soll.
    Zugleich stellt die Vorsitzende der Unabhängigen Kommission des Bundes zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, Gebrande, ihren Bericht vor. Die Kommission hat nach eigenen Angaben inzwischen die Erfahrungen von mehr als 3.000 Menschen aufgenommen und ausgewertet.
    Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.