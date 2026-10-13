Gesellschaft

Er liefert Informationen zum Ausmaß der Verbrechen sowie zum Stand von Prävention, Hilfe und Aufarbeitung. Erstmals berichtet Amtsinhaberin Claus auf Grundlage des seit Juli 2025 geltenden Gesetzes, das die staatlichen Strukturen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt stärken soll.
Zugleich stellt die Vorsitzende der Unabhängigen Kommission des Bundes zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, Gebrande, ihren Bericht vor. Die Kommission hat nach eigenen Angaben inzwischen die Erfahrungen von mehr als 3.000 Menschen aufgenommen und ausgewertet.
Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.